Fernanda Montenegro se demite da Globo

Atriz desiste de novela e rompeu o seu contrato com a emissora

O que? Gente, eu tô passada em um nível que eu nem consigo pensar. Fernanda Montenegro se despediu da Globo de cara limpa, ela mesma pediu sua demissão, dá pra acreditar? Aos 93 anos e 41 de carreira dentro da emissora de televisão, ela decidiu não renovar o seu contrato e desistiu do papel da novela das 21h.

De acordo com as más línguas a musa estaria cotada para participar de ‘Terra Vermelha’, mas teria desistido para não se comprometer com obras longas dentro da emissora, principalmente no horário nobre, que sabemos que é de grande importância para a rede de televisão.

Vale ressaltar que ela não pretende se aposentar, ou seja, vai continuar trabalhando no cinema e nos palcos dos teatros do Brasil.