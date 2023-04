Fernanda Montenegro é confirmada em ‘O Auto da Compadecida 2’

Atriz estará de volta no clássico filme brasileiros de acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo

Ufa! Se tem uma coisa que mexeu com o coração dos cinéfilos ainda esse ano, foi a notícia que ‘O Auto da Compadecida’ terá continuação. O que a gente não sabia é que Fernanda Montenegro estará no longa, de acordo com a colunista da Folha, Mônica Bergamo.

Além da atriz, Selton Mello, como Chicó, e Matheus Nachtergaele, como João Grilo, também estão confirmados no filme de sucesso nos anos 2000.

A previsão tem data de estreia prevista para 2024 e os responsáveis pelas belas imagens são Guel Arraes e Flávia Lacerda, que participaram das filmagens do primeiro filme.