Fernanda Lima relembra suas experiências com atriz: “A imprensa me massacrou”

A apresentadora conta que, apesar de não terem sido boas experiências, ela consegue reconhecer a sua paixão e esforço pelo seu trabalho.

Após não ter seu contrato renovado pela Globo, a lindíssima apresentadora e esposa do homem dos sonhos de todas as mulheres (Rodrigo Hilbert), Fernanda Lima publicou em seu instagram um vídeo, acompanhado de uma intensa legenda, onde ela relembra um dos períodos mais difíceis de sua vida profissional, a suas experiências como atriz.

“Acabei mergulhando em meu passado para buscar algumas cenas das duas novelas que vocês pediram. O que era pra ser uma busca rápida e divertida acabou mexendo fundo em mim”, iniciou a apresentadora.

Antigamente, Fernanda participou de algumas novelas, dentre elas Bang Bang (2005 – 2006), onde foi muito criticada.

“Nunca fui atriz e não estudei pra esse lindo e difícil ofício, porém assim que minha participação no Vídeo Game se encerrou em 2005, na falta de algum programa pra apresentar, fui testada para o papel de Diana Bullock, em Bang Bang, novela faroeste da Globo. Passei. Me joguei completamente naquela aventura, talvez para driblar a minha nenhuma experiência como atriz. Foi duríssimo”, relembrou Fernanda.

Fernanda conta que, além de arcar as críticas que eram feitas a sua atuação e a sua personagem, na época ela também era responsabilizada por todos os outros problemas que a trama veio a enfrentar.

“A imprensa me massacrou. Sofri, chorei, ralei muito para dar o melhor que pude quando nem força tinha mais. Quando terminou, fui escalada para encarar mais uma protagonista, a top model metida a besta Maria Bô, de Pé na Jaca. Como sou destemida e não gosto de me esconder, me joguei novamente. Ainda sem muita experiência, cheguei a me divertir com o texto leve e às vezes nonsense. Ao fim da experiência de viver dois anos entre estúdios e externas em cerca de 25 cenas por dia, resolvi focar de uma vez por todas no meu objetivo principal que era apresentar programas na TV Globo”, revelou.

Por fim, a esposa de Hilbert afirma que, apesar de saber que aquele não era o seu sonho e que aparentava ser uma atriz inexperiente, o que realmente era, ela consegue enxergar naquela Fernanda uma profissional uma apaixonada em fazer da melhor forma possível o seu ofício.

“Vejo nas cenas uma atriz inexperiente, mas com muita paixão e vontade de fazer direito. Mas sei que ser ator requer muito mais. Agradeço aqueles que me incentivaram e apoiaram naquela época. Hoje tenho a certeza que aquele não era meu sonho, mas se fosse, talvez eu tivesse desistido. A maturidade é mesmo coisa muito boa”, concluiu a loira.