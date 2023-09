Fernanda Keulla é internada e usa as redes sociais para tranquilizar fãs

A apresentadora, campeã do BBB-13, postou algumas fotos no hospital e não deixou de contar detalhes sobre o motivo da internação

Fernanda Keulla deixou seus fãs preocupados com seu estado de saúde após aparecer na cama de um hospital internada. Ela ainda usou as redes para contar detalhes sobre seu quadro clínico, contando que tudo se trata de uma infecção. A apresentadora ainda disse que sofreu uma queda brusca da imunidade.

“Oi, sumida! Gente, devido a uma queda brusca de imunidade, estou tratando uma infecção resistente a antibióticos no hospital, por orientação médica. Estou bem, não se preocupem e estou tirando esse tempo para me cuidar, com apoio da minha família e dos meus amigos. Conto com as boas energias de vocês”, contou ela na legenda da publicação.

“Melhoras, querida”, disse a apresentadora Eliana. “Melhoras, amiga!”, falou Adriane Galisteu. “Melhoras, mandando as melhores energias!”, escreveu uma seguidora. “Nanda, Deus restaure sua saúde. Melhoras e se cuida”, falou uma fã.