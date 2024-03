Fernanda Gentil mostra detalhes do tratamento para Paralisia de Bell: “Dói pra Cacet*”

A apresentadora se filmou enquanto realizava uma de suas sessões de fisioterapia facial.

Minha gente, recentemente contei para vocês que a apresentadora e jornalista Fernanda Gentil foi diagnosticada com Paralisia de Bell, ou seja, um tipo da paralisia dos nervos faciais. Pois bem, diante disso, ontem (29) através dos stories do seu instagram Gentil mostrou um pouco do tratamento que está realizando.

Afirmando que o mesmo “dói pra cacet*”, a jornalista revela como é feita a fisioterapia facial: “Ela vai ‘soltando’ nervo por nervo no rosto, já que a paralisia acontece por causa da inflamação desses nervos”.

“Agora preciso continuar com a fisioterapia com muita disciplina três vezes na semana para não ficar com nenhuma sequela”, legendou a jornalista, que revelou que cada uma das sessões duram mais de uma hora.