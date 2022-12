Fernanda Gentil finge ser amiga de namorada para não ser presa no Qatar

Comentarista esportiva levou sua namorada para a copa do Mundo e não deixou de usar a ironia nas fotos ao lado de Priscila Montandon

Eu berrei aqui do Leblon que deu para ouvir meus berros lá no Leme. Aloca! Fernanda Gentil não deixou Priscila Montandon de fora da Copa do Mundo no Qatar, o problema é que lá a comunidade LGBTQIA + é criminalizada. Fernanda não deixou de ironizar em fotos das duas.

“Conte comigo como conto contigo, miga”, escreveu em uma foto das duas juntas.

Em outra ela ainda enfatiza: “Migas indo pro jogo”. A web foi a loucura e não deixou de comentar as duas musas na Copa do Mundo.

Arrasaram e ainda deram o seu recado!