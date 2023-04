Fernanda Gentil fala sobre momento em que se assumiu para o mundo: “Lia cartas de pessoas que queriam acabar com a vida”

Apresentadora conta detalhes sobre a responsabilidade que assumiu ao dizer que estava em um relacionamento com outra mulher em entrevista ao ‘PodDelas’

A entrevista de Fernanda Gentil, para o ‘PodDelas’ é a coisa mais emocionante do mundo, quando a apresentadora fala sobre a responsabilidade que assumiu ao engatar um relacionamento com outra mulher, não tem quem não se emocione. Fernanda conta detalhes sobre a escolha por falar em público sobre sua sexualidade e diz que recebia cartas de pessoas que foram salvas pelo seu relacionamento com Priscila Montandon.

“Essa conversa sempre teve, mas ao mesmo tempo não tinha discussão sobre ela, quando vou fazer, mas não se vou fazer. Tenho meus princípios e valores certos, se não estou fazendo nada errado não preciso esconder”, iniciou ela.

Fernanda ainda conta que pensou em contar para sua família em primeira mão. “Eu tinha que pensar quando eu ia fazer, antes de falar para o Brasil queria falar para minha família. Aí sim eu ia entender o momento de prestar conta para o país”, diz Fernanda.

A apresentadora ainda recebeu uma chuva de cartas na Globo ao revelar sua orientação sexual. Ela conta que diversas pessoas pensavam em acabar com a própria vida antes dela dar a esperança para elas. “Sei que ajuda muita gente, muita gente se identifica com esse aspecto da minha vida. Vivo a vida naturalmente, não é mais uma questão”, finalizou.