Fernanda e Pitel, ex-BBBs surpreendem por dinâmica no Multishow em entrevista com Preta Gil

Contratadas? Não sei o que a cúpula da Globo vai fazer com Fernanda e Pitel, mas o que eu sei é que as duas brilharam na apresentação do TVZ, no Multishow. As duas musas do reality da Globo entrevistaram Preta Gil, e foram muito elogiadas pela audiência.

Em um momento do programa, as três cantaram juntas um trecho da música ‘Flor de Lis’, de Djavan, e a filha do cantor Gilberto Gil chegou a brincar com a possibilidade delas cantarem juntas. “Um trio, eu ouvi?”, brincou Preta.

Ao compartilhar o vídeo cantando com Fernanda e Pitel no feed do Instagram, a cantora falou sobre a participação das ex-sister, e elogiou. “Foi um prazer receber @nandabande e @pitelgiovanna no #TVZAoVivo hoje, cheias de carisma e diversão. Confesso que amei esse trio! Brilhem, meninas! #TVZDaPreta”, escreveu a artista na legenda da publicação.

A publicação logo chamou a atenção dos internautas, que ficaram impressionados ao ouvirem as ex-BBBs soltarem a voz.