Fernanda Alves assume namoro com Jorge Saba Domingos

Jornalista não esconde mais que está apaixonada pelo economista

A jornalista Fernanda Alves, resolveu assumir que está de fato namorando.

Pelas suas redes sociais, o novo casal tem trocado mensagens explícitas de carinho um com o outro, sempre com um toque de “humor”, marca registrada de Fernanda, que é dona da marca “FeFala”.

Forte nas redes sociais diariamente, com mais de 110 mil seguidores no Instagram, Fernanda foi apresentadora de telejornal ao lado do jornalista Nei Gonçalves Dias na Rede Brasil de TV, e seu último trabalho na telinha, foi apresentando um programa de entretenimento, “BBB Cover”, na TVWA, ao lado do humorista Evandro Santo, ex Pânico.

Há 30 anos no mundo da comunicação, a jornalista desenvolve projetos políticos em defesa da mulher, dos dependentes químicos e das mães solo. Foi candidata a deputada federal pelo Patriota/SP na última eleição, mas não conseguiu se eleger. Atualmente, está filiada ao Republicanos/SP.

Já “Jorginho”, como é conhecido, é sobrinho do ex vice governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos e ex cunhado da ativista em defesa das mulheres, Gabriela Manssur.

Procurada, a assessoria da bela morena não negou:

“Estão juntos sim”.