Fernanda acaba com Beatriz no Sincerão do BBB: “Você precisa ganhar para me incomodar”

Minha gente, o que foi o Sincerão de ontem (05) no BBB 24? Fernanda esculachou Beatriz ao chamar a feirante para ouvir poucas e boas diante da sua postura dentro do jogo. Fernanda chegou a dizer que não se incomoda com a alegria dela, porque ela não ganha nada e por isso não a incomoda.

Beatriz apontou Fernanda como “Joga Sujo” e pontuou que sua “alegria” incomodava. “Pra começar, você foi uma escolha minha não querer ter nenhuma interação com você. A sua alegria também não me incomoda, porque eu prefiro não olhar pra você, não falar com você. No começo que eu falei ‘você precisa de atenção’, eu falei que todo mundo precisa ter atenção de carinho pra falar, se você entendeu errado é uma questão de interpretação”, disse.

“Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você e não me incomoda real. Só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto de você! Eu queria ter mais coisa pra falar de você, mas não tenho, porque prefiro não ficar perto”, completou.

Ela ainda finaliza: “Meu objetivo nesse jogo é verdadeiro, é sobre meus filhos, e isso é mais forte que você faça. Meus filhos valem muito mais do que seu brilho e sua alegria. Eu me preocupo em ganhar prova e foi assim que cheguei com esse colar. Só que você precisa ganhar para me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você não me incomoda!”.