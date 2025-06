Felipeh Campos sugere ida de Luciana Gimenez ao SBT e gera climão no SuperPop

Amores, estava fazendo uma reunião de pauta em meu escritório no Leme quando recebi um vídeo de minha adorada Lu Gimenez que me deixou desconcertada só de assistir. Meu bem, a diva foi convidada para ir para outra emissora ao vivo, na frente das câmeras de seu programa… Gente, isso foi, no mínimo, deselegante.

Acontece que na última quinta-feira (19), o jornalista, Felipeh Campos, de 51 anos, gerou um verdadeiro climão no programa SuperPop, da RedeTV!, ao sugerir a ida da apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, ao SBT.

Enquanto comentava sobre Patrícia Abravanel no quadro ‘Porta da Fama’, o jornalista fez o convite à Gimenez diante das câmeras, fato que provocou uma situação constrangedora para a comunicadora da emissora de Marcelo de Carvalho.

“Eu acho que você tinha que ir pro SBT. Eu acho que já tá na hora, inclusive, de você ir”, afirmou Felipeh Campos.

Sem graça com a proposta surpresa, Luciana Gimenez respondeu: “Você já falou isso hoje. O Sílvio me adorava. Felipeh, estamos bem no SuperPop aqui hoje.”

Ao perceber a situação desconcertante que causou à apresentadora, Filipeh completou: “Ah, é verdade!”, e em seguida, mudou de assunto.

Amores, a proposta foi totalmente fora de hora… Meu bem, há formas e formas de se fazer um convite… Pobre da Gimenez!