Felipeh Campos relembra treta ao vivo com Britto Jr e faz pedido de desculpas: “Estava envenenado”

Gente, estava visitando a exposição fotográfica de uma amiga de Angra. Amores, vocês não têm noção do quanto a diva arrasou nas imagens. Bem, após a visita, fui a uma gelataria próxima do local para adocicar minha tarde com um sorvete de alpiste. Eis que, ao fuçar as redes sociais, me deparo com um pedido de desculpas sincerão de Felipeh Campos a Britto Jr. após desavenças passadas.

Bem, durante a exibição do programa jornalístico Alô Você, apresentado por Luiz Bacci no SBT, o colunista Felipeh Campos usou o espaço para se retratar e pedir desculpas a Britto Jr. em rede nacional.

“Posso mandar um beijão pro Britto [Jr.]? Nós tivemos um problema no passado. Mas, humildemente, estou aqui te pedindo desculpa por tudo aquilo que aconteceu… nós fomos pro enfrentamento [ao vivo]”, confessou.

E continuou: “Humildemente, eu te peço desculpas. Meu muitíssimo obrigado por tudo, e quem sabe um dia a gente possa sentar, conversar e estabelecer outras histórias. Na época, eu estava envenenado”, reforçou o colunista.

Em abril de 2020, ainda no ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, Felipeh Campos protagonizou uma discussão marcante com o ex-apresentador de A Fazenda, que estava ao telefone. Na ocasião, o jornalista afirmou que Britto Jr. teria sido o responsável por sua saída da Record TV.

“Você é falso sim. Você é falso! Eu nunca fui demitido da Rede Record de Televisão. Eu não quis ficar na Rede Record. Desliga [o telefone]! Tira esse cara do ar!”, falou aos berros na época.

Momentos antes de sair da transmissão ao vivo, Britto Jr. retrucou: “Esse babaca que está falando aí é um péssimo profissional que foi demitido da Record.”

Sonia Abrão chegou a intervir saindo em defesa do colega de programa: “Você não vai ficar no ar falando contra a nossa equipe, Britto. Sinto muito.”

O jornalista acusou Britto Jr. de ter puxado seu tapete na emissora de Edir Macedo (Reprodução/RedeTV!)

No dia da discussão, Felipeh Campos desabafou, dizendo que foi informado sobre a sabotagem que Britto Jr. teria feito contra ele na Record.

“Por isso que ninguém te respeita Você puxou o tapete do seu colega de trabalho e você sabe exatamente do que eu estou falando. A informação que chegou pra mim é que você, junto com um produtor, puxou o meu tapete e foi pedir a minha cabeça da direção artística da Record”, completou.