Felipe Simas relembra seu passado carnal, traições e vícios enquanto pregava em um culto no Rio

Gente, estou aqui comendo uma pizza maravilhosa de carbonara aqui no Fatchia, no bairro da Glória, quando minha amiga do Cosme Velho me aparece contando um babado chocante sobre o Felipe Simas

Acontece que o ator deixou todos boquiabertos ao revelar o verdadeiro motivo para ter se convertido para a religião evangélica. Durante sua pregação em um culto da Igreja Presbiteriana no Rio, ele confessou que buscou a fé ao se ver enfrentando momentos desafiadores em sua vida.

Assim que começou a falar sobre quando se converteu, ele ressaltou: “Eu vinha de um passado carnal, de traição, cheio de vícios, como cigarro, bebida, maconha. A minha carne estava falando muito alto. Depois desse primeiro encontro, eu tentei continuar com as mesmas coisas que estava fazendo, mas percebi um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. Foi algo espiritual, eu sei disso. Não tem como dizer que foi pelos meus esforços”.

:”Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mas leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja. A gente coloca muito coisa a perder quando escolhe caminhar com cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo”.

Atualmente, Felipe Simas está no ar na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo. Ele é casado com Mariana Uhlmann e tem três filhos.