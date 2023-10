Felipe Prior participa de evento beneficente em Taubaté

Ao lado de outros grandes nomes, como o do ídolo do Palmeiras, Marcos Assunção, o ex-BBB esbanjou simpatia no evento.

Meus amores, neste último domingo a prefeitura de Taubaté realizou um mega evento beneficente,o StarCup, que contou com a presença de diversos famosos, dentre eles o marcante ex- BBB Felipe Prior, que esbanjou sua simpatia com todos aqueles que ali estavam presentes. O evento que consistia em uma partida de futebol entre o time Portuga Records e o time Love Funk, aconteceu no estádio Joaquim de Morais Filho, lá em Taubaté – São Paulo., a partir das 11h da manhã, sendo cobrado apenas 1kg de alimento não perecível (exceto sal) ou Pix solidário para APAE. Vale ressaltar que, além do ex-BBB, o evento beneficente contou com a presença de outros grandes nomes como a cantora Gabi Saiury, o DJ Arana, o DJ Pedrinho, o MC Arthur Feirinha, o ídolo do Palmeiras Marcos Assunção, dentre muitos outros.