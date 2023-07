Felipe Prior é condenado a 6 anos de prisão, por estupro

O ex-BBB revela que não pode falar sobre as acusações que lhe condenou, pois o caso está sob segredo de justiça.

Gente, no último sábado (08), o influenciador e ex-BBB Felipe Prior, foi condenado a seis anos de prisão, em regime semiaberto, por estupro, contra uma jovem, a Themis (nome ficticio da vítima), em 2014. Apesar do crime ter acontecido a quase 10 anos, o caso só foi levado até a justiça em 2020, pouco depois que Prior foi eliminado da casa mais vigiada do Brasil, o BBB.

Na decisão judicial, que foi assinada pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, e que foi tomada através da analise do prontu´[ario médico da vítima e nas mensagens que foram trocadas entre os envolvidos do caso, a magistrada afirmou que o ex-BBB utilizou da força braçal para estuprar a vítima, “segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que ‘não queria manter relações sexuais’”.

Apesar de já ter sido condenado, essa decisão foi tomada na primeira instância da nossa justiça brasileira, o que abre a possibilidade de que o ex-BBB possa recorrer em liberdade.

Após a decisão judicial ter sido divulgada, em entrevista ao UOL, a advogada da vítima, Maira Pinheiro, afirma que essa condenação veio como uma alívio para elas.

“Nossa cliente foi achacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante esse processo, e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início”, declarou a advogada de Themis.