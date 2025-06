Felipe Prior é absolvido pela Justiça em uma das acusações de estupro por falta de provas

Gente, tive que dar uma passadinha no shopping Rio Sul para conferir uma coleção babadeira da Zara, quando minha amiga do Morumbi me manda uma mensagem contando um babado sobre o Felipe Prior.

Acontece que o ex-bbb foi absolvido pela Justiça de Itapetininga, no interior paulista, absolveu por falta de provas da acusação de ter estuprado uma mulher em 2018, durante os jogos universitários InterFAU. Lembrando que o processo está correndo em segredo de Justiça e cabe recurso.

A defesa do arquiteto, representada pelo escritório Kehdi Vieira Advogados, confirmou a decisão e declarou em nota que o “país precisa amadurecer para romper o tratamento enviesado em crimes contra a dignidade sexual”. Além disso, ele assegurou que o juiz do caso agiu com “cuidado e isenção”.

Até o momento,a defesa da mulher que acusa o ex-BBB ainda não se pronunciou sobre a decisão. Na denúncia, ela alegou que Prior foi agressivo e forçou a relação sexual, o que ele nega.

Além disso, Prior está respondendo outras três ações que correm na Justiça por acusações de estupro. Em duas delas, o ex-BBB já foi condenado.

Em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou uma decisão em primeira instância e condenou o influenciador a uma pena de oito anos de prisão, em regime semiaberto, por um crime que teria ocorrido em 2014, após uma festa em São Paulo. Logo depois, a defesa dele entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ainda não foi julgado.

Na outra decisão, Prior foi condenado, em primeira instância, a seis anos de prisão por um episódio que teria ocorrido em fevereiro de 2015, em Votuporanga, no interior de São Paulo. O ex-BBB também tá recorrendo desta decisão.

As denúncias de estupro contra Prior vieram à tona em 2020, após sua participação do Big Brother Brasil, na TV Globo.