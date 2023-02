Felipe Neto se hospeda em hotel em Paris com diária de R$102 mil

Youtuber saiu de toda a folia de carnaval e foi para a Europa se hospedando em frente a Torre Eiffel

O carnaval de Felipe Neto foi bem diferente do que todos acreditavam que seria. Afinal, o youtuber foi a Paris curtir o frio francês. De acordo com o Jornal Extra, a diária do hotel que o youtuber se hospedou pode custar até R$102 mil, claro, que o luxuoso fica em frente a Torre Eiffel.

O muso foi convidado da Unesco para palestrar no prédio da fundação e está aproveitando o ensejo para curtir com os amigos no melhor estilo francês.

O hotel em questão é o Shangri-La Hotel Paris, que tem vista para o Rio Sena e a famosa Torre Eiffel. Dentro do hotel possui um restaurante com estrela Michelin. Chique né?