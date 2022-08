Felipe Neto gasta R$ 1.080 para completar álbum de figurinhas da Copa do Mundo: “Muita sorte”

E olha que teve gente que saiu falando que isso é inútil, mas quem gosta né?! Na tarde de ontem, 25, Felipe Neto fez uma live em sua página no Instagram mostrando quando abriu os 270 pacotes de figurinhas. Ele gastou um total de R$ 1.000 com figurinhas e mais R$ 80 do álbum.

Em suas páginas ele contou te teve muita sorte, porque a influenciadora Camila Lourdes tinha gastado R$ 2.000 e não completado o álbum. Neto contou ainda que é uma paixão que faz em todos os anos de Copa do Mundo.

Na tarde de hoje, 26, ele falou sobre algumas pessoas que atacaram ele por ter gastado dinheiro com algo tão ‘inútil’, pela situação do país. Ele disse que durante a live foi arrecadado mais do que ele gastou com a coleção e o dinheiro foi destinado para a caridade e completou dizendo que ninguém tem nada com o jeito que ele gasta o próprio dinheiro.