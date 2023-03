Felipe Neto fala sobre a atitude de Fred no BBB 23: “Assustador”

O youtuber garante que parou de assistir o programa e que seus comentários que está fazendo é sobre as cenas que acabou de ver na internet.

É gente, os barracos do jogo da discórdia de ontem (06) chegaram até no exterior. Na manhã desta terça-feira (07), diretamente lá de Paris, o Youtuber Felipe Neto falou sobre a atuação do amigo Fred do Desimpedidos no reality, em especial na noite de ontem.

Em seu Twitter, Felipe ressalta o fato de uma qualidade que Fred tem aqui fora, de se dar bem com todos e não ser de briga, acabar sendo algo que vai lhe prejudicar no jogo.

“Curioso ver que uma das grandes qualidades do Fred na vida real pode ser o que vai arruinar ele no BBB. Ele é um dos caras mais gente boa que eu conheço na vida. Todo mundo ama o Fred. No nosso meio, o cara é unânime, um amor. Para o jogo, isso parece ser um defeito. E com razão”, iniciou o Youtuber.

Em seguida, lembrando que não está mais assistindo o programa, o gato ressalta o fato de aqui fora o ser “saboneteiro” ser uma qualidade de Fred.

“Só pra constar: não estou defendendo o jogador Fred do BBB, não. Eu parei de ver o programa. É só que geral tá chamando ele de sabonete e achei curioso porque na vida real isso é uma qualidade que ele tem: se dá bem em todos os grupos, nunca briga com ninguém, desliza bem em qualquer cenário. Inclusive vi umas cenas agora dele batendo no peito, brigando”, comentou.

Por fim, Felipe comenta sobre a atitude de Fred na noite de ontem, quando o mesmo estava no meio da briga que se generalizou pela casa. Ele afirma que nunca tinha visto o amigo daquele jeito e que chegou ser assustador a cena.

“Nunca tinha visto ele assim, até me assustei. Ele é coração demais aqui fora, gente boa demais. Assustador ver ele assim. Mas não sei o que aconteceu, não sei se ele está errado, se está certo, não sei nada”, finalizou.