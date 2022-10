Felipe Neto desmente bolsominions e bate recorde de visualizações

Youtuber bateu o número de 100 milhões de visualizações em 18 vídeo publicados a partir de 3 de outubro, após o primeiro turno

Não dá para negar que Felipe Neto é um dos Youtubers que mais comentam sobre a política do Brasil em todas as suas redes sociais, e mesmo ameaçando sair do Youtube o muso segue batendo recordes nas plataformas. Após o primeiro turno das eleições, Felipe fez uma série de vídeos para as redes sociais desmentindo os bolsosminions e o sucesso foi tão grande que ele recebeu cerca de 100 milhões de visualizações no seu material em diferentes plataformas.

Nos vídeos, o youtuber desmente as notícias falsas relacionadas às eleições. Em um dos seus vídeos, Felipe explica a sigla “CPX” em um dos bonés usados pelo candidato à presidência, Lula, contando que ele não tem relação com grupos criminosos.

Não dá para negar que o trabalho de Felipe é um marco e tanto para o tanto de fake news que vem surgindo o Brasil a cada segundos. Além de desmentir as inverdades, o muso mostra a verdade dos fatos, como deve ser feito. Exemplo!

Vale lembrar que o muso já declarou seu voto no candidato Lula desde o início da união de forças para o segundo turno.