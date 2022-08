Felipe Neto declara voto em Lula: “Com objetivo de derrotar o monstro genocida”

Youtuber foi até o Twitter e declarou seu voto para os seguidores

Olha só hein, gosto assim,cada vez mais famosos vêm tomando o lado político em suas redes. Ainda essa semana Boca Rosa declarou seu voto em Lula, e agora foi a vez de Felipe Neto. O youtuber ainda disse que a estratégia é derrotar o “monstro genocida que destruiu o Brasil nesses 4 anos”.

“Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo, da incompetência. Declaro meu voto em Lula 13 no primeiro turno nas eleições para presidência do Brasil”, escreveu Felipe.

2) Mesmo com voto declarado, deixo claro: tenho duras críticas q não serão varridas da minha mente caso Lula torne-se o próximo presidente do Brasil.



Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qlq um. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 25, 2022

3) Ao endossar Lula nessa campanha, ressalto que condeno totalmente o apoio e defesa de ditadores, da mesma forma que condeno a relação da direita com Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes e outros regimes sanguinários ditatoriais. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 25, 2022

4) Caso Lula, ou qlq outro q eu venha a apoiar, prove-se um vexame, não pouparei críticas e cobranças, dentro da minha humilde posição, como um cidadão comum.



Contudo, se amanhã eu estiver criticando Lula, podem ter ctz q não me arrependerei de ter votado nele contra Bolsonaro. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 25, 2022

5) Com tudo isso dito, é LULA 13 em 2022!



Não nos decepcione, Presidente. Dê o seu melhor. Nós vamos cobrar. pic.twitter.com/bulOpvJVa8 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 25, 2022

Bianca ainda apoiou o amigo comentando: “Faz o L, Felipe! Vamos tirar a presidência da mãe de quem nunca pensou em minoria”.