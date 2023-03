Felipe Neto critica produção do BBB repescagem: “Virou várzea”

Tadeu Schmidt comunicou os internautas que a repescagem já é um fato confirmado entre os bastidores do programa e o youtuber não se calou

Pelo visto não foram só os internautas que ficaram nervosos com a repescagem que vai acontecer no BBB 23. Felipe Neto usou suas redes sociais para demonstrar todo o seu ranço para a edição que vai contar com a repescagem de um dos brothers que já foram eliminados do reality. O muso usou as redes sociais e disse que o programa virou uma várzea.

“Esse BBB realmente virou várzea, né? Só pra ver se entendi: duas pessoas que perderam o jogo agora terão a chance de voltar pra ele, depois de terem estudado tudo o que fizeram de errado e sabendo a opinião do público sobre cada um ali dentro? ‘Jenial’, pô”, ironizou.

Marília Miranda, Gabriel Tavares, Tina Calamba, Paula Freitas, Cristian Vanelli, Gustavo Benedeti, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa Santos disputam a sua nova vaga no reality da Globo.

Bruno Nogueira ficou de fora da lista porque desistiu do programa quando teve a chance de continuar. Eita!