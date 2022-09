Felipe Neto anuncia sua possível saída do Youtube: “Enfia esse shorts no c”*

Influenciador soltou o verbo no Twitter

Faz um tempo que Felipe Neto se mostra um pouco irritado pelo rumo que os canais de rede vão tomando ao longo do tempo, principalmente o Youtube, visto que o muso investe alto na plataforma com conteúdos mais longos. O influenciador soltou o verbo no Twitter e chegou a anunciar sua saída em um ano da rede caso eles não mude as prioridades dentro da plataforma.

Para quem não sabe, o Youtube lançou a ferramenta “shorts” com vídeos mais curtos, como o Tik Tok. Tudo indica que a plataforma esteja investindo alto no novo modelo.

“Se o Youtube não tirar essa prioridade do conteúdo “short” e não anunciar reais e significativas melhorias pros verdadeiros produtores da plataforma de conteúdos longos,acredito que este será meu último ano no site”, escreveu ele.

Felipe ainda mandou o Youtube enfiar os “shorts” naquele lugar…