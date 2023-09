Felipe Neto anuncia pausa em seu canal: “Até logo!”

O youtuber, que estava na linha de frente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, revela que passou por grandes dificuldades em relação a patrocinadores.

Minha gente, não precisa ser nenhum fã do youtuber Felipe Neto para saber o quão dedicado ao seus conteúdos o influenciador é, publicando vídeos diariamente em seus canais do youtube. Porém, algo incomum aconteceu nesta semana, em dois dias da semana, Felipe não publicou vídeos, o que intrigou os seus fãs.

Com isso, na manhã deste sábado (30), Felipe publicou um vídeo explicando o que está acontecendo e revelou algo que deixou os fãs tristes e preocupados, O influenciador revelou que fará uma pausa em seu canal.

“É importante que vocês lembrem que pra que esse conteúdo exista eu tenho despesas colossais. E os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita porradaria pública, eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero”, desabafou.

Apesar dos problemas que foi relatado pelo youtuber, ele revela que sua pausa no canal será breve, terminando no próximo dia 10 (outubro). Ele afirma que usará esse tempo para viajar para Portugal, para descansar sua cabeça e marcar presença em um jogo do Porto contra o Barcelona, a convite do próprio time.

“Até pra eu poder dar essa reiniciada e ver quais caminhos eu quero tomar, eu vou tirar alguns dias pra não lançar vídeo. Eu preciso desses dias pra repensar algumas rotas. Mudanças são necessárias e não saem quando a gente está abarrotado. Eu estou indo pra Portugal, estou sem ver minha mãe há meses. (…) Estou indo pra relaxar minha cabeça, vou ficar bem quietinho mesmo”,