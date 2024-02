Felipe Massa fala sobre relação com herdeiro da Ferrari: “Parte da família”

Felipe Massa esteve presente na estreia do filme Ferrari e não deixou de falar detalhes sobre a sua história junto à marca de sucesso. O piloto chegou a comentar seu grau de intimidade com o herdeiro da marca de carros de luxo e ressaltou que faz parte da família.

“É uma emoção estar aqui para acompanhar a história da Ferrari, principalmente do Enzo Ferrari, que eu não conheci. Infelizmente, quando cheguei na Ferrari, ele já tinha falecido, mas a gente tem um pouco de ideia do que aconteceu por trás”, compartilhou Felipe Massa.

Durante sua carreira nas pistas de corrida, o brasileiro conheceu Piero Ferrari, filho do fundador da empresa, que aparece no filme ainda criança. “Conheço o Piero muito bem, tenho uma relação muito boa e próxima com ele e com todas as pessoas da Ferrari. Logicamente, um pouco eu conheço por outras pessoas contando. Ferrari é uma família e eu faço parte dela. Meu primeiro macacão foi vermelho, meu primeiro kart foi vermelho. O sonho era muito distante e consegui fazer parte disso por oito temporadas”, declarou Felipe Massa.