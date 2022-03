‘Um lugar ao Sol’: Felipe é diagnosticado com câncer

Galã da novela das nove descobre que está com câncer grave no cólon

Gente, para tudo, como assim? Meu Lipe com câncer no final de Um Lugar ao Sol? Para tudo que eu preciso respirar um pouco.

Felipe está com lesão grava no cólon (Foto: Reprodução)

Depois de separar de Rebeca, Andrea Beltrão, o galã se mudará para Paris, e depois de alguns meses em uma chamada de vídeo Felipe, Gabriel Leone, contará para Ana Virgínia, Regina Braga, que está voltando para o Brasil.

A psicóloga perceberá que tem algo errado com seu neto desde o primeiro encontro, e ele acabará contando tudo para a avó.

Felipe conta para avó que tem câncer em conversa (Foto: Reprodução)

– Então, vó. Como eu não sei como dizer isso… É melhor eu ir direto ao ponto. Há mais ou menos um mês, eu comecei com uma dor estranha. Uma dor na barriga. Achei que fosse alguma coisa que eu tivesse comido, claro. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. O problema é que não passava. Nem com bolsa de água quente, com remédio. E daí eu fui a um gastro (gastroenterologista).

– Um gastro de lá, mas…

– Um amigo me indicou. Um médico sério, eu senti firmeza. O cara me pediu uns exames de sangue, uma colonoscopia e… Foi isso, a colonoscopia mostrou que eu tenho uma lesão no cólon.

– Como, lesão?

– Um tumor. Não se sabe ainda de que tipo. Pode até ser benigno, claro, mas…

Ana tentará otimizar a situação sendo positiva, mas Felipe não cairá nessa e ficará para baixo, explicando que já está de cirurgia marcada:

– Já resolvi e encaminhei tudo on-line. Eu opero semana que vem.

– Ótimo. Quanto mais rápido a gente deixar isso para trás, melhor.

– Então, é que eu não sei se vai ser rápido. É provável que depois eu precise de quimioterapia. É um longo caminho, entende? Que está só começando.

Será que esse será o fim de Lipe? Confesso que fiquei muito mal quando soube que a trajetória do galã na novela seria assim, principalmente por ela estar chegando ao fim.

Apreensiva pelos próximos capítulos e pelo meu Lipe.