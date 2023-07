Felipe Becari quebra silêncio e fala sobre fim do noivado com Carla Diaz

O defensor das causas animais usou o seu perfil no Instagram para voltar o verbo e dizer tudo que pensa sobre o seu término do noivado com a atriz, Carla Diaz

Ficamos muito tristes com a notícia do término do noivado de Carla Diaz e Felipe Becari, mas o defensor das causas animais não ficou calado e usou as suas redes sociais para se pronunciar diante do romance que acabou antes mesmo do casamento acontecer. “Te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar”, iniciou ele. Ele ainda completa: “A exposição de um relacionamento “público” impediu que nós mantivéssemos isso entre nós e, nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam na rede social. Talvez a verdade, como aquela que envolve todos as coisas ruins que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram arquivadas, não interesse, e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar. Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio”, escreveu.