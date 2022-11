Felipe Becari é condenado após acusar empresário de maus tratos à animais

O vereador não conseguiu provar as suas acusações e não seguiu os devidos processos legais.

Cada um sabe das consequências de seus atos. O vereador da Câmara Municipal de São Paulo e namorado da atriz Carla Diaz, Felipe Becari, foi condenado a indenizar o criador de coelhos Marcos Paulo Pereira, após acusá-lo de maus tratos aos animais.

Segundo o colunista Erlan Bastos, o empresário afirmou no processo que Becari havia lhe procurado informando que gostaria de comprar alguns de seus coelho, porém, aos ao chegar na casa do vendedor, o vereador estava acompanhado de agentes policiais da Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente de Santo André/SP.

Marcos teve seus animais e objetos apreendidos, além de ter sido exposto pelo vereador em redes sociais, como Tiktok e YouTube. Diante disso, ele processou Becari por danos materiais e morais.

A decisão do processo foi tomada pela juíza Daniela Dejuste de Paula, da 29ª Vara Cível do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), que afirmou que Marcos não pode ser acusado já que não existem reais evidências dos maus tratos relatados.

“Em segundo lugar, o réu [Becari] não comprovou nenhuma de suas alegações relativas ao modo de como tomou conhecimento da atividade praticada pelo autor. Nesse ponto, cabe ressaltar que, embora tenha o réu esclarecido em audiência que recebeu denúncias de maltrato via redes sociais, não há qualquer sorte de suporte fático que comprove o recebimento dessas denúncias”, explicou a juíza.