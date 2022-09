Felipe Becari declara que já sofreu preconceito por ser branco, loiro e de olhos verdes

Candidato a Dep. Federal declarou que não é só preto e pobre que sofre preconceito

Eita! Deu o que falar e ainda gerou uma leve revolta na internet. Felipe Becari contou que já sofreu preconceito no futebol e na polícia por ser branco, loiro e de olhos verdes. A declarações do candidato a dep. federal deu o que falar e ele ainda disse que não é só preto e pobre que sofre preconceito, por isso tomou a postura de “partir para cima”.

“Ah preconceito quem sofre é só preto e pobre. Isso é mentira, a luta valorizo e tudo, eu faço coisa de violência doméstica, de verdade, cara. Sem justiça, mas se eu sair agora e ver alguém destratando o cara eu vou para cima do cara, odeio preconceito, dizem que sou um filhinho de papai. Você entra na polícia, branquinho de olho verde e loirinho é um preconceito do caralh0. O preconceito existe, por isso eu cresci do tipo ‘vem pra cima'”, disse ele.

Muitos internautas ainda lançaram comentários dizendo que ele poderia acreditar em um racismo inverso. Afe! O que tem de bonito, tem de…