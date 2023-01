Felipe Andreoli alfineta Zeca Pagodinho: “Só gosta de dar entrevista com tanque cheio”

Não satisfeito em alfinetar o sambista logo após sua participação no programa, o apresentador voltou a alfinetá-lo antes de sair do ar.

Durante a inauguração do bar de Zeca Pagodinho na Neo Química Arena, estádio do Corinthians em Itaquera, na zona leste de São Paulo, que foi parcialmente exibida no Globo Esporte SP, na edição desta terça-feira (17), o apresentador do programa Felipe Andreoli alfinetou, ao vivo, o sambista Zeca Pagodinho.

O cantor, que estava sendo entrevistado pela repórter Gabriela Ribeiro, ao ser questionado se algum dia teria imaginado em ter um bar dentro do estádio futebolístico, respondeu sorridente porém em poucas palavras.

“Não, porque eu não entendo nada de futebol, nunca joguei bola, mas… tá bem bonito”, bem humorado respondeu o sambista.

Fui convidado pelo @zecapagodinho pra inauguração do bar dele na @NeoQuimicaArena A surpresa veja na foto. Obrigado meu amigo !! pic.twitter.com/FsDkfYVVlr — Serginho Groisman (@oserginho) January 17, 2023

Logo em seguida, após o foco do programa voltar para as mão de Andreoli, o apresentador, não perdeu a oportunidade de alfinetar e criticar a forma com que a sua colega de profissão foi tratada pelo cantor.

“Cá entre nós, a nossa Gabi Ribeiro bem que tentou, mas acho que o Zeca só gosta de dar entrevista com tanque cheio. O que é isso, falou pouquinho, Zeca”, alfinetou o apresentador.

Já ao fim no programa, Felipe, que estava sendo comparado com um carteiro, por conta de sua roupa amarela, novamente alfinetou Zeca.

“Vou levar uma latinha para o Zeca Pagodinho, pra ver se ele fala mais na próxima entrevista”, tornou a alfinetar.