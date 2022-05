Que ideia hein?! Felipe Amorim solta fogos de artificio em show e atinge fã, que pode ficar cega!

O ocorrido foi na última terça-feira, (24), na cidade de Miguel Alves

Eu fico chocada com as ideias que esses cantores tem, viu? Misericórdia! O cantor Felipe Amorim soltou fogos de artifícios no palco durante um show em Miguel Alves, perto de Teresina, e atingiu um fã nos olhos. Olha a situação!

O acidente ocorreu com uma jovem chamada Letícia, de 16 anos, e segundo informações, pode ficar cega e possivelmente precisará de um transplante de córnea! Para Léo Dias, a mãe da menina, Elizabete, informou que a equipe do cantor não prestou nenhuma ajuda a família, então eles trataram de se pronunciar — claro né? Aliás, a menina foi socorrida por presentes no evento, ‘tá?

“A equipe do cantor Felipe Amorim já está em contato com a família da jovem Letícia, que se feriu durante o show na última terça-feira (24/5), na cidade de Miguel Alves, localizada a 112 quilômetros da capital Teresina. A equipe lamenta o ocorrido e está prestando o suporte necessário em todo tratamento e ajuda possível”, informou a equipe do cantor.

O cantor mesmo não postou nada nas suas redes sociais e nem lamentou o ocorrido. Usar as redes para postar música, fazer dancinha e mostrar o lado perfeito dos shows mostra né? Sabe a nota que eu dou? Dó!

Veja o momento do acidente: