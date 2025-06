“Fechei mais campanhas anoréxica do que saudável”, revela Mariana Goldfarb

Babado forte e necessário! No mais novo episódio do Conexão VivaBem, Mariana Goldfarb, modelo e também nutricionista, escancarou os bastidores nada glamourosos do mundo da moda e da beleza.

Em conversa com Flávia Alessandra, ela contou detalhes da luta contra a anorexia e fez uma revelação chocante: “Fechei muito mais campanhas quando estava anoréxica do que quando eu estava saudável”.

Pois é, minha gente… A musa falou abertamente sobre a romantização do corpo magro (mesmo sem saúde!) e de como a indústria aplaude o sofrimento disfarçado de sucesso. Durante o bate-papo, Mariana também lembrou momentos delicados, como quando ficou sem menstruar por conta do emagrecimento extremo.

O episódio ainda contou com o psiquiatra João Hiluy, que deu dicas para identificar e tratar transtornos alimentares. Um papo pesado, mas super necessário, pra abrir os olhos de quem acha que “corpo perfeito” é sinônimo de felicidade.Quer assistir? O Conexão VivaBem vai ao ar toda terça, às 21h, no Canal UOL e no YouTube. Imperdível!