Fe Paes Leme causa climão ao revelar que não foi convidada para o casamento de Junior Lima: “Só o chamei aqui para jogar isso na cara dele”

Após expor a sua ausência na cerimônia, a cantora tenta minimizar o climão dizendo que apenas pessoas próximas foram convidadas.

Meus amores, que climão! Durante a participação do Junior Lima No podcast Quem Pode Pod, uma das anfitriãs do web-programa, a atriz Fernanda Paes Leme, causou um baita climão ao revelar que não foi convidada pelo irmão de Sandy para o seu casamento com a modelo Mônica Benini, resultando no seguinte bate-papo:

“Não fui convidada”, afirmou a atriz.

“Você não foi convidada, Fê, é real isso?”, Junior se fez de desentendido

“Juro”, afirmou Paes Leme

“Que situação constrangedora”, declarou o irmão de Sandy

“Climão, eu só o chamei aqui para jogar isso na cara dele”, brincou a anfitriã do programa, que logo em seguida tentou minimizar o clima que havia ficado na entrevista: “Eu acho que chamou as pessoas mais íntimas mesmo, as pessoas que você era mais amigo”.

Para quem não sabe, Junior se casou em 2014 com a modelo Mônica Benini, com quem segue casado e atualmente possui dois filhos, o Otto de 6 anos e a Lara de 2.