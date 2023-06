“Fazendo fofoca gratuita”, dispara Thiago Salvático sobre filha de Gugu Liberato

O companheiro do falecido apresentador soltou o verbo nas redes sociais e não deixou de postar uma foto ao lado de Gugu

Thiago Salvático não ficou calado diante da polêmica filha de Gugu Liberato. O companheiro do falecido apresentador chegou a postar uma foto ao lado do apresentador e ousou na legenda, dizendo que a verdadeira história de Liberato foi do seu lado. Eita!

Em trecho da briga polêmica diante da herança de Gugu, Rose Miriam chega a se referir a Thiago como “o gay lá”, com se ele não tivesse chance de ocupar espaço diante da bufunfa do apresentador.

“Daqui a 150 anos, todos nós estaremos mortos! E você, aí, se achando importante, fazendo fofoca gratuita. Eu amanheci bonito, saudável, rico e curtindo minha vida, e você?”, disse ele. Antes disso, o rapaz já havia compartilhado uma selfie em que aparece coladinho com Gugu Liberato. “A verdadeira história”, escreveu ele.