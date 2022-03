Fazendo birra, Arthur Aguiar discute com os amigos e não quer mais jogar com eles!

O ator não aceitou nada bem a entrega da prova do líder a Lina…

É, não pegou nada bem com Arthur Aguiar, a atitude de Douglas, Pedro Scooby e Paulo André em entregar a ‘Prova do Lider de Resistência – Avon’ para Lina. Isso ficou bem claro na tarde desta sexta-feira, (25), após eles voltarem da prova e o ator jogar na cara dos amigos que ele está no paredão.

O ator comentou, na cozinha, que pela entrega da prova, a cantora irá indica-lo e deixou os meninos bem culpados pela atitude. “Eu que crio expectativa mesmo”, disse Arthur, com Scooby explicando que seguiu o coração. “Vocês escolheram me colocar no paredão”, seguiu dizendo e os meninos negaram alegando que ela merecia ganhar.

Continuo dizendo: o Arthur é arrogante e egocêntrico e vocês não estão medicados pra essa conversa. #BBB22 #ProvaDeResistência PA e Scooby DG Lina os 3 #ForaArthurAguiar pic.twitter.com/6BCMqnPob6 — bigzona 🗨️ (@rodriguezherik_) March 25, 2022

O surfista prometeu que se ganhar o anjo dá para ele e Arthur disse que não precisa. Ai que mimadinho, que preguiça! O ator disse que não faria isso com eles de jeito nenhum, dizendo que o jogo é individual e que iria ao confessionário, porque foi eliminado da prova injustamente. Pedro disse que se ele for ao paredão, ele não sai, mas ele disse que é questão de sempre se sentir sozinho. Agora os meninos precisam fazer o que o rapaz quer? Tenha dó!

Eita que Arthur tá chateado com os meninos. Scooby disse que se ganhar o anjo da pra ele e ele disse que tá tudo bem e que o jogo é individual. Arthur também falou sobre como foi eliminado pra prova pq não escutou Tadeu falar que não podia encostar no acrílico #BBB22 pic.twitter.com/4Ze6HMq1Ky — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 25, 2022

Scooby: "Irmão, você não vai sair"

Arthur: "Não é questão de sair, irmão. É questão de me colocar no bagulho. Vocês me colocaram, vocês escolheram me colocar no Paredão, mas beleza… São essas paradas que falo, que eu me sinto sozinho por isso"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/2SiFxddLc9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2022

E para piorar, ele, com uma atitude de uma criança de cinco anos, foi até a academia e tirou seu bonequinho de perto de PA, DG e Scooby e colocou bombas em volta dele. Haja paciência!