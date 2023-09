Fazenda: Jenny Miranda é ignorada por Rachel Sheherazade em discussão: “Sou mulher para caralh*”

As duas peões esquentaram a sede da Fazenda depois que Rachel foi comentar com seu grupo que Jenny brigou com Cariucha e voltou a conversar com a funkeira

Jenny Miranda e Rachel Sheherazade podem ser consideradas duas rivais dentro da Fazenda? Ontem(21), o feno pegou fogo com as duas discutindo sobre uma briga que a filha de Gretchen teve com Cariucha e depois voltou a conversar com a funkeira normal. A jornalista comentava sobre o fato com seu grupo quando Jenny partiu pra cima.

“Deixa eu falar uma coisa para você, na moral agora você está falando meu nome na reta falando que briguei com a Cariucha e voltei a falar com ela. Qual problema? Brigo com quem eu quiser e volto a falar com quem eu quiser”, disse Jenny.

A jornalista não deu moral para o que ela dizia e rebateu: “Você está querendo fazer VT? Tchau, depois a gente conversa, ok?”, rebateu.

“Fazer VT com você? Eu sou mulher o suficiente… Querida eu estava falando com você de boa. O André é o único que aguenta você agora falar na cara as coisas… Se você não é mulher, eu sou mulher pra caralho”, ressaltou.