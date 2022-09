Faz graça e aparece: Gkay declara que gosta de virar meme

Humorista se diz da internet e que as zoações fazem parte

Eu estava começando a acreditar que Gkay era fashionista e mudando minha visão diante da influenciadora e empresária, mas depois do comentário dela, percebi que tudo não passa de uma brincadeira e que ele usa suas roupas para virar meme. Afe! Fiquei esperando que ela viesse com um discurso empoderado sobre moda, mas parece que o ícone não entendeu que é ícone.

“Adoro virar meme. Sou da internet e essas zoações fazem parte do meu trabalho. Sou também do humor e preciso levar na esportiva as brincadeiras”, disse ela.

Enquanto isso, no lustre do castelo, eu acho Gkay um dos grandes nomes da moda brasileiras, que traz referências icônicas para o povo. Nada de meme! A rainha é sucesso.