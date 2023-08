Faustão segue intubado na UTI após transplante

O apresentador recebeu o transplante de coração e em nova atualização do seu estado de saúde informam que ele segue sedado

Faustão fez o transplante de coração e já tem um novo coração no seu peito. Em nova atualização sobre o estado de saúde do apresentador, o hospital informa que ele segue intubado na UTI e seu estado clínico é estável. Para quem não sabe, ele passou pelo procedimento no dia 27 de agosto.

“O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável, e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas”, diz o boletim.

O transplante aconteceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.