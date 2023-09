Faustão anuncia que está de alta e agora vai poder se recuperar de casa com seu novo coração.

O apresentador Fausto Silva poderá seguir com o tratamento de sua residência após o sucesso do transplante.

Meus amores, olha que noticia mais maravilhosa que eu trago para vocês! Neste domingo (10), o apresentador Fausto Silva finalmente recebe alta do hospital e seguirá com os cuidados pós-operatórios em sua residência.

Segundo boletim divulgado pelo hospital, o apresentador continuará sob “orientações médicas e nutricionais necessárias para sua reabilitação”. Ele implantou o novo órgão no último dia 27, mas estava internado desde 5 de agosto para tratar de um quadro de insuficiência cardíaca. Agora, o comunicador deve ficar mais três meses em fisioterapia.



Após chegar em casa, o comunicador publicou um vídeo na página Faustão Meu Coração, voltada ao compartilhamento de informações sobre o transplante de órgãos. “Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando um uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, começou ele.

Faustão agradeceu mais uma vez à família do doador e admitiu ter se inspirado em Anne Garneiro, enteada de seu filho, João Guilherme Silva. A menina de 12 anos ficou seis meses na fila de transplante em função de seu tipo sanguíneo. Foi transplantada em janeiro de 2022 e, segundo Silva, está com “uma vitalidade incrível”.

“Não desista, vale a pena o sonho. A missão agora é conscientizar cada um a colaborar para transformar o Brasil no campeão de doação. E que as autoridades espalhem centros pelo país, para que pessoas do Norte e Nordeste não tenham que vir para o Sudeste. A missão continua, para cada vez mais tirarmos os preconceitos, as informações erradas…Agora estou encerrando, porque tenho uma segunda fase. São mais dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação. E vamos à luta!”, concluiu.