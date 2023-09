Faustão recebe alta e esposa comemora: “Nossa missão continua”

Luciana Cardoso falou com a imprensa pela primeira vez após o marido e apresentador passar pelo transplante de coração

Depois que Fausto Silva passou pelo transplante de coração, Luciana Cardoso ainda não tinha falado com a imprensa para dar detalhes sobre a saúde do marido, mas ela abriu seu coração e contou detalhes sobre os próximos passos.

Em entrevista para Lucas Pasin ela disse que está feliz e que vai continuar defendendo as doações de órgãos. “A página continua, e a nossa missão também”, disse ela, citando a página no Instagram Faustão do Meu Coração.

A família ainda publicou uma fotos com a legenda: “Que dupla!!! Dr. Fabio Gaiotto e Dr Fernando Bacal. Obrigada!! Foi lindo ver a emoção de vocês na alta. Relação de amizade e de muita admiração. Gratidão eterna! Continuem adiante e parabéns pelo lindo trabalho que fazem no Incor pelo SUS , assim como no H Albert Einstein, atendendo a muitos pacientes 100 porcento pelo SUS também. Obrigada a equipe de enfermagem. 35 dias acompanhando essa dedicação e amor a profissão. Dr Bento, obrigada. Seguimos juntos na próxima etapa”, escreveram.