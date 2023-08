Faustão manda recado para família do doador do coração

O apresentador fez a cirurgia de transplante no último domingo e fez questão de mandar um recado para a família do doador

Faustão é um poço de classe e educação. Todos nós já sabemos que o apresentador recebeu o coração do doador no último domingo, mas o que a gente não sabia até então é que ele fez questão de fazer um vídeo para a família do doador do coração.

“Quero muito agradecer o doador, na pessoa do pai dele. A sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo. Não tenho como agradecer a esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei era um atleta”, disse.

“Transportar para outra pessoa o direito de continuar viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma benção que Deus me deu”, valorizou o comunicador em conversa com o jornalista Flávio Ricco, do R7. Vale ressaltar que de acordo com a Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de São Paulo, o processo de doação de órgãos é sigiloso.