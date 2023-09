Faustão incentiva doação de órgãos: “Luta pela vida”

Após passar pela cirurgia de transplante de coração e certificar que estava em ótima saúde, o apresentador deu as caras em vídeo e mandou o recado para todos os brasileiros

Faustão se tornou um grande símbolo para campanhas de doação de órgãos no Brasil. O apresentador apareceu no perfil do Ministério da Saúde que compartilhou um vídeo do apresentador incentivando a doação de órgãos. Vale ressaltar que faz um mês que ele realizou o seu transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Eu sigo aqui na minha luta pela reabilitação, já com boas perspectivas, mas tô aqui, mais uma vez, para agradecer o empenho de tanta gente nesta corrente para transformar o Brasil no primeiro doador de órgãos do mundo…”, começou ele.

“Mobilizar todas as classes e idade para que cada vez mais o Brasil seja o país da doação de órgãos… Precisamos dessa solidariedade. É o país pulsando em uma solidariedade só. Lembrando sempre: cada pessoa pode dar vida a mais oito pessoas. São oito órgãos que podem ser doados. Por isso é fundamental essa participação, essa luta do Setembro Verde. Mais uma vez agradeço o empenho de todos vocês, é uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida”, completou o apresentador.