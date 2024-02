Faustão fala pela primeira vez após transplante de rim

Faustão está vivendo uma nova fase de sua vida. O apresentador passou por mais um transplante na sua jornada e está se recuperando de um transplante de rim. Fausto Silva segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e falou pela primeira vez sobre o fato.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, o comunicador já saiu da UTI e está em um quarto do local. Inclusive, ele comentou sobre o novo procedimento.

“Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo”, afirmou ele ao colunista.