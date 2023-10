Faustão dispara: “Eu tenho muita fé, mas quem decide é lá em cima”

O apresentador contou detalhes sobre o processo de cirurgia e pós operatório do transplante de coração ao Domingo Espetacular

Faustão não escondeu que é um cara corajoso e muito religioso ao enfrentar um transplante de coração esse ano. O apresentador conversou com o Domingo Espetacular e revelou detalhes sobre o procedimento, dizendo que já sabia que teria que enfrentar o problema de frente por causa de um problema do seu pai, que faleceu com 40 anos.

“Na verdade eu já sabia que num dia ia fazer uma cirurgia no coração, mas não sabia que era transplante. Era uma questão de genética. Um cara que nunca fumou, nunca bebeu, e caiu na malha fina. Foi pela genética do lado do meu avô paterno, que faleceu com 40 anos de idade. Eu tive que enfrentar”, disse ele.

Ele ainda completou, falando sobre o processo de cair na real que seria transplantado. “No período que eu fiquei esperando, a grande sorte minha foi o tipo de sangue, que tinha só três pessoas na fila. A partir desse momento, eu já tinha resolvido a minha vida e isso dá uma paz. Eu tenho muita fé, mas quem decide é lá em cima. Você tem que rezar e esperar o melhor”, afirmou ele.

“A cirurgia é o de menos. Instalou o coração e já começou a funcionar. O problema é as outras coisas, pele seca, ficar no hospital, fazer a reabilitação com a fisioterapia, muita disciplina e muita paciência”, declarou ele.