Faustão apresentará prêmio idealizado por família de Marília Mendonça

O Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja deve acontecer em outubro

Longe das TV´s, mas pertinho do seu público, Faustão deve ser o apresentador do prêmio idealizado pela família de Marília Mendonça. De acordo com Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o apresentador foi o escolhido para fazer a apresentação do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja.

O evento e a cerimônia devem ocorrer no dia 24 de outubro, em Goiânia, com transmissão no canal da cantora no Youtube.

Serão 13 categorias que irão ser homenageadas no mundo do sertanejo, dentre elas: artista revelação, artista solo feminino, artista solo masculino e hit do ano. Ainda no evento terão shows de grandes cantores e homenagens a rainha da sofrência.