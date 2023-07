Faustão afirma que vai parar a carreira na TV por um bom tempo

O apresentador saiu de cena há um bom tempo e não pretende voltar tão cedo para os trabalhos dentro da televisão brasileira

Fausto Silva deu detalhes sobre sua jornada na TV brasileira e já se diz aposentado dos trabalhos na televisão. Em entrevista concedida em Las Vegas a uma repórter do UFC, Evelyn Rodrigues, ele falou abertamente sobre o tema que assusta seus fãs: a aposentadoria.

“Depois de aposentado, é a minha primeira e única entrevista! Tinha que ser onde? Em Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho. Mas conhecendo e reverenciando, repito, fazendo homenagem a Evelyn, que faz um trabalho extraordinário”, declarou ele. A entrevista ocorreu no último dia 15 de julho e foi exibida no programa esportivo UFC Fight Pass.

“Vou parar um bom tempo. O programa diário é desgastante. Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”, continuou ele.