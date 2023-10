Faustão aconselha: “As coisas vão acontecer no tempo certo, não adianta querer acelerar”

O apresentador fez uma homenagem ao seu filho João Guilherme que esteve na batalha de Lip Sync ao lado do filho de Gugu Liberato

Se João Guilherme arrasou na homenagem ao pai no ‘Domingão com Hucka’, claro que Fausto teve que dar as caras e fazer uma bela homenagem ao filho. O apresentador não deixou de falar sobre sua gratidão pela Globo, onde ficou por 33 anos. Faustão ainda diz que o seu filho tem talento para a TV e que só foi ter certeza quando iniciou os trabalhos.

“Do pai do João, da Lara e do Rodrigo para o pai da Eva, do Benício e do Joaquim. Luciano, nós temos uma longa história de amizade e você proporciona um dia histórico para o João Guilherme. Afinal de contas, ele tem só 19 anos e eu, quando apostei nele, sabia que ele tinha carisma, simpatia. Mas é claro que depois que você joga na jaula dos leões é que a gente vê se o cara tem personalidade, se tem jeito para isso e ele tem mesmo. Com a personalidade artistica dele, e é lógico que vai acertar e errar como todo mundo na vida. Mas hoje, estar no seu programa e nessa emissora com porte absurdo, que é a Globo, para a qual tenho eterna gratidão, afinal de contas fiquei aí 33 anos e fiz vários amigos em várias área, para ele tem um significado extraordinário de alegria, de orgulho, de profunda admiração. só tem que ter calma e serenidade. As coisas vão acontecer no tempo certo, não adianta querer acelerar”, disse ele.

Então, o apresentador veterano deu conselhos para a vida. “O tempo do jovem é outra realidade, o mundo mudou muito, o importante é só ter foco no trabalho e saber que é uma carreira difícil, estar exposto tempo todo, e esse juízo ele já tem. Ele é absurdamente precoce para a idade dele. Sem dúvida alguma, daqui para a frente, o João tem um belo caminho pela frente. Um caminho de ótimas perspectivas e é só ele ter essa calma e esse foco, como você teve, o Mion, e tantos outros que estão brilhando na nova geração. É fundamental isso, e serve para todo mundo, seja qual for a profissão, não se deslumbrar e não ficar muito atrás do Instagram, muito Instagram e pouco trabalho, é dosar um pouco para não se deslumbrar e viver uma vida de fantasia. A vida é o que a gente vive e as escolhas é o que você faz, assume tudo isso e vão para a frente. Obrigado e saúde para toda a família”, afirmou.