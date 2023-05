Fátima Bernardes posta vídeo de aula de yoga: “É sofrido, mas relaxante”

Ex-apresentadora do Encontro na Globo foi parar nos assuntos mais comentados da web depois de surgir na aula de yoga semanal

Olha ela! Fátima Bernardes sempre vira um dos assuntos mais comentados quando surge fazendo alguma atividade física. Dessa vez não foi diferente. A apresentadora usou suas redes sociais para contar detalhes sobre o yoga e ainda disse que a atividade é desafiadora.

“Não é fácil, mas é bom. É sofrido, mas relaxante. Eu enjoo, tenho medo, mas insisto, e meu dia fica melhor”, escreveu Bernardes.

No vídeo, Fátima aparece usando um tecido elástico para fazer as mesmas atividades do yoga convencional. No final ela ainda mostra que fez uma meditação com suas amigas.