Fátima Bernardes não vai participar do Teleton, manda recado e é substituída por Patrícia Poeta

Patrícia Poeta foi colocada no lugar de Fátima Bernardes para a apresentação anual do Teleton no SBT. A celebração acontece nos dias 10 e 11 de novembro e tudo ocorreu após Fátima quebrar o pé e cancelar seus compromissos para repousar e se cuidar. A apresentadora chegou a mandar um recado para toda a direção do SBT.

O comunicado foi mostrado no Fofocalizando. “Infelizmente, eu fraturei o pé na minha aula de dança e não vou poder estar no Teleton. Eu estava na maior expectativa, superanimada, mas imprevistos acontecem. O que importa é que o Teleton é um momento de grande união. Muitos artistas vão brilhar nessa festa. Acompanhem e doem”, disse.

A TV Globo também liberou Marcos Mion para o evento e ele comentou que a união busca um bem maior, que são as doações.