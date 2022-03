Fátima Bernardes vai dar adeus ao ‘Encontro’?

A apresentadora deixará de fazer parte da programação diária da Globo no segundo semestre desse ano

Quem um dia tomou o horário da TV Globinho hoje terá que dizer adeus a grade da manhã no plim plim. A apresentadora do ‘Encontro’, Fátima Bernardes, será retirada do programa e passará o bastão para sua sucessora, ainda não divulgado, no segundo semestre deste ano.

O que sabemos é que Fátima não quer mais fazer programas diários, mas ainda não se sabe onde vão encaixá-la e se têm algum projeto para a jornalista seguir sua carreira dentro da Globo.

Encontro com Fátima Bernardes, programa completará 10 anos (Foto: Reprodução)

Pode parecer um programa novo, mas o ‘Encontro’ vai completar 10 anos, e a edição de comemoração, que vai ter clima de “última dança”, vai ao ar em junho, quando a apresentadora deve anunciar sua saída do programa.

De acordo com o Notícias da TV, a Globo está preparando um cenário completamente novo para a edição de aniversário do programa, que deve ir ao ar um dia antes da data oficial, na sexta (24 de junho). Depois da comemoração a jornalista ainda ficará algumas semanas no programa ao lado de sua sucessora.

O que sabemos é que o ‘Encontro’ será mantido na grade, mas com um formato novo. Alguns já dizem que a favorita para ocupar o lugar da jornalista é Patrícia Poeta, será que vem aí? Fernanda Gentil, Maria Beltrão e Priscilla Alcântara também foram cotadas.

Estou muito ansiosa com as mudanças, adoro programas novos e propostas diferentes dentro da TV.